Covid, Sileri: “a scuola la mascherina non serve, è luogo sicuro”

2 Giugno 2022 09:10

A pochi giorni dalla fine dell’anno scolastico il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sottolinea: “un ragazzo ha molte più chance di infettarsi fuori dalla scuola che dentro”

“Sono favorevole all’addio alle mascherine. Basta. E’ stata utile. Ma con la circolazione attuale, soprattutto quella osservata nell’ultima settimana e il calo cospicuo dei ricoverati, non serve. Basta” indossarle “ovunque, salvo nel caso in cui ci sia una recrudescenza. Lo stato attuale delle cose ce lo consente. Anche a scuola, oggi come oggi, la mascherina è inutile. Un ragazzo ha molte più chance di infettarsi fuori dalla scuola che dentro. La scuola è un posto sicuro”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Un Giorno da pecora’ su Rai Radio1, in riferimento ad una domanda sull’utilizzo delle mascherine a scuola. Negli istituti, infatti, l’uso dei dpi è ancora obbligatorio, nonostante i giovani siano i soggetti meno al rischio in caso di contagio da Covid-19.

“In autunno ci sarà una recrudescenza della circolazione virale con la variante più attuale, Omicron 2, o un’altra variante, ma nessuna chiusura: le restrizioni appartengono al passato”, ha sottolineato Sileri.