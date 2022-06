Martina Calabrò (Taekwondo Barcellona) medaglia d’Oro: così è campionessa italiana assoluta

9 Giugno 2022 14:20

L’atleta Martina Calabrò, della Asd Dojang Taekwondo Barcellona, ha partecipato alla Coppa Italia con la squadra siciliana nella categoria Juniores Femminile -55 Kg, vincendo il titolo

Nella splendida location dello stadio Nicola Pietrangeli nel Foro Italiaco a Roma, la Federazione Italiana di Taekwondo ha organizzato tre eventi sportivi di grande prestigio: “Gran Prix 2022” riservato ad atleti seniores di alto livello con le proprie nazionali; “il campionato Italiano a squadre regionali (Coppa Italia) “The Olympic Dream Cup”; il campionato “ Kim e Liù” riservato ai piccoli atleti dai 6 agli 11 anni. L’atleta Martina Calabrò, della Asd Dojang Taekwondo Barcellona, ha partecipato alla Coppa Italia con la squadra siciliana nella categoria Juniores Femminile -55 Kg.

Il primo incontro dell’atleta della Dojang è stato contro un’atleta della regione Lazio. Calabrò è riuscita a contrastare l’avversaria molto tenace e combattiva, facendo suo l’incontro al terzo round di combattimento e approdando così in semifinale contro la vice campionessa italiana della regione Puglia. In semifinale Calabrò ha imposto la sua tecnica sin dal primo round, rimanendo in vantaggio di punti per tutto l’incontro e chiudendo la sfida con il risultato di 29 a 25, così da conquistare la finale. Nella finalissima contro un’atleta della regione Liguria, Calabrò, già padrona del tatami, ha travolto la sua avversaria chiudendo, l’incontro al terzo round per ko (differenza massima di 20 punti, PTG) e vincendo il titolo di Campionessa d’Italia.

Con questo secondo titolo italiano, Calabrò si è laureata Campionessa Italiana Assoluta in quando circa due mesi fa ha vinto il campionato italiano per club. La squadra siciliana di Taekwondo, capitanata dal presidente Pietro Cannizzo, ha conquistato il secondo podio come regione, subito dopo della regione Puglia. Molto soddisfatto della performance della sua atleta, l’istruttore Maiorana Antonino: “vincere due campionati Italiani a distanza di due mesi non è facile, Calabrò è una ragazza dalle grande tecnica e può arrivare a livelli ancora più alti. Faccio il complimenti alla squadra regionale Siciliana di Taekwondo che ha conquistato il secondo posto della Coppa Italia, il Taekwondo siciliano è in forte crescita, ci sono degli ottimi maestri che lavorano intensamente”.