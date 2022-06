Marta Fascina, la cover del telefono diventa virale: è la foto di un giovane Berlusconi

1 Giugno 2022 12:37

La cover del telefono di Marta Fascina diventa virale: la deputata reggina ha come protezione del proprio smartphone la foto di un giovane Silvio Berlusconi

La scelta della cover del proprio telefono è diventata un must, una decisione importante quasi quanto la selezione dello stesso smartphone. C’è chi punta tutto sull’estetica, preferendo un colore sgargiante, una fantasia particolare o un’immagine che ne rifletta la personalità. Altri preferiscono la praticità, del resto la cover ha la funzione di proteggere il telefono dagli urti e da eventuali cadute, optando quindi per un materiale resistente che possa scongiurare una visita al centro di riparazioni. E c’è anche chi sceglie direttamente la foto del proprio partner. Se poi la persona in questione è Silvio Berlusconi, la situazione diventa ancora più epica.

Nei giorni scorsi è diventata virale una foto di Marta Fascina, deputata di Forza Italia originaria di Melito di Porto Salvo, mentre parla al telefono durante una cena. Nulla di strano, se non fosse che nel retro dello smartphone della compagna del Cavaliere è presente la foto dello stesso Silvio Berlusconi! L’immagine, che ritrae una versione del leader di Forza Italia più giovane di quella attuale (per altro confrontabile con lo stesso Berlusconi seduto di fianco), è diventata ben presto virale. “Per ricordarsi chi paga le bollette” e altri commenti del genere sono spuntati a più riprese sui social. Ma quando l’amore chiama…