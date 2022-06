18 Giugno 2022 14:25

Maltempo, temporali in Calabria e Sicilia: bomba d’acqua nella Piana, forti grandinate a Catanzaro e Reggio Calabria

E’ un sabato di metà giugno di maltempo con violenti temporali che stanno colpendo l’estremo Sud. I fenomeni più violenti stanno colpendo Catanzaro e Reggio Calabria, dove si stanno verificando intense grandinate. Una violenta bomba d’acqua è in atto in questi minuti a Cinquefrondi. La pioggia cade copiosa ed è intervallata da numerosi fulmini e tuoni. A corredo dell’articolo, le immagini del temporale nella cittadina della Piana di Gioia Tauro. In alto la FOTOGALLERY.