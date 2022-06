Allerta Meteo, continua il maltempo al Centro/Sud: allarme giallo in Calabria e Sicilia

9 Giugno 2022 20:59

Allerta Meteo Protezione Civile, continua il maltempo al Centro-Sud: allarme arancione in due regioni, giallo in Calabria e Sicilia. I dettagli

E’ una fase di maltempo al Centro/Sud. La protezione civile ha diramato un’allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, sull’area nord orientale della Sicilia e sui restanti territori di Molise e Puglia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito ed estende quello diffuso ieri. L’avviso prevede dalla serata di oggi, giovedì 9 giugno, venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione domani, venerdì 10 giugno, su Puglia, Basilicata e Calabria, con il persistere sulla Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto e’ stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 giugno, allerta arancione sul settore costiero del Molise e sulla Puglia settentrionale. Allerta gialla, inoltre, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, sull’area nord orientale della Sicilia e sui restanti territori di Molise e Puglia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 giugno 2022

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in esaurimento nel pomeriggio, su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; – da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, Campania, Basilicata, Calabria, resto della Puglia e Sicilia nord-orientale e settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; – isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio orientale e meridionale e sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione, localmente sensibile, su Sicilia e Calabria; massime in sensibile aumento sul Triveneto. Venti: forti nord-occidentali, con rinforzi fino a burrasca sulle due Isole maggiori, tendenti a divenire settentrionali; localmente forti settentrionali, con temporanee raffiche di burrasca, sul resto del Centro-Sud, specie sui settori costieri ed appenninici. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, localmente molto mossi lo Ionio e l’Adriatico, fino ad agitati il Mar di Sardegna, il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia.