Malore a Mosca in diretta tv per Massimo Giletti

6 Giugno 2022 00:05

Il giornalista Massimo Giletti ha accusato un mancamento nel corso della puntata Non è L’Arena su La7

Massimo Giletti ha accusato un malore nel corso della puntata di Non è L’Arena, su La7. Il giornalista, che si trova a Mosca, si è improvvisamente assentato dalla diretta, tornando in onda dopo circa un quarto d’ora. E così ha preso la conduzione Myrta Merlino, che era ospite della trasmissione e ha avvertito: “Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto”. Poco dopo, però, Giletti è rientrato in studio, confessando: “c’era molto freddo, forse è stato un calo di zuccheri”.

Nel corso della puntata, il giornalista ha intervistato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Le parole della Zakharova hanno mandato su tutte le furie un altro ospite del programma, il giornalista Alessandro Sallusti, che – presente in videocollegamento – ha abbandonato la trasmissione: “non partecipo a questa sceneggiata”, ha detto.