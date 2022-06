M5S: Di Maio, ‘sostenere valori europeisti e atlantisti non può essere una colpa’

21 Giugno 2022 21:59

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di sostenere il governo senza ambiguità. Abbiamo scelto di fare un’operazione verità, partendo proprio dall’ambiguità in politica estera del M5S. In questo momento storico sostenere i valori europeisti e atlantisti non può essere una colpa”. Così Luigi Di Maio in conferenza stampa.