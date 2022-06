M5S: Conte, ‘altri addii? Resti chi è convinto valori e principi Movimento’

22 Giugno 2022 21:03

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Altre defezioni nel M5S dopo l’addio di Luigi Di Maio e di circa 60 ‘dimaiani’? “Guardi, in Assemblea Congiunta sono stato e sarò molto chiaro nel confronto con tutti i parlamentari. Se c’è qualcuno non convinto dei principi e dei valori del Movimento non voglio sbatterlo fuori ma non deve sforzarsi di far finta di credere”. Così Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘Controcorrente’ in onda questa sera su Rete 4.

“Noi abbiamo una comunità e abbiamo un impegno, abbiamo dei traguardi così ambiziosi che non ci possiamo permettere persone che non sono realmente convinte del nostro progetto politico. Chi resta deve essere convinto anche nel suo interesse, sennò si ritroverebbe in una situazione non confortevole. Con noi si deve rimboccare le maniche, ci sono dei principi, ci sono degli impegni etici. In altre realtà politiche forse è più semplice”, rimarca il leader del M5S.