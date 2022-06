M5s: Bersani, ‘non diamoli per morti, nel 2017 presero botta seria e poi vinsero politiche’

15 Giugno 2022 21:18

Roma, 15 giu (Adnkronos) – “I 5 Stelle anche nel 2017 presero una botta seria e poi nel 2018 vinsero le Politiche, quindi non diamoli per morti”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo, su La7.

“Io vedo una profonda crisi sociale, una disaffezione crescente ed entrambi i campi politici non hanno ancora un profilo leggibile, soprattutto per chi soffre di più il disagio sociale -ha aggiunto-. Quel disagio sociale che nel 2018 i 5 Stelle riuscirono ad intercettare e che portarono in parlamento e che invece oggi rischia di finire a destra”.