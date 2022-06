M5S, Angela Raffa: “a Messina restiamo fuori dal consiglio comunale, sostenere Draghi non è semplice. Alleanza col Pd non so se durerà”

14 Giugno 2022 13:24

M5S: le parole di Angela Raffa, deputata messinese, analizzando l’esito delle elezioni amministrative

“Le amministrative le abbiamo sempre sofferte, non lo definirei un disastro ma una presa di coscienza. Guardiamo il lato positivo: siamo tornati sui territori dopo la pandemia e questo non può che farci bene“. Lo dice all’Adnkronos Angela Raffa, deputata messinese del M5S, analizzando l’esito delle elezioni amministrative. “A Messina, la mia città, non entriamo neanche in Consiglio comunale, è una situazione peggiore anche rispetto a quella di Palermo”, osserva la parlamentare pentastellata, che aggiunge: “All’interno del M5S ci sono state persone che invece di favorire una sana competizione interna hanno preferito mantenere lo status quo puntando sugli ‘uscenti’. Questo non ha avvantaggiato il Movimento“. A chi gli chiede se il M5S abbia pagato, alle urne, il sostegno al governo Draghi, Raffa risponde. “Se non fossimo nel governo Draghi saremmo più liberi di fare le nostre battaglie. Al momento siamo nell’esecutivo e portiamo avanti le nostre proposte. Ma non è una situazione semplice“. Giuseppe Conte ha ammesso la sconfitta senza giri di parole, parlando di “dati che non possono soddisfarci” e aggiungendo che il Movimento “non riesce a stare sui territori“. “Sono s’accordo con lui, Conte è sempre molto lucido nelle sue analisi. Poi in ogni territorio ci sono sfaccettature diverse, ogni elezione ha la sua storia. Il brand M5S non è compromesso, tira ancora: ma il Movimento deve tornare a fare il Movimento, deve tornare a essere duro sulle sue battaglie“. L’alleanza col Pd ha un futuro? “Le coalizioni non sono mai piaciute, ma da soli non possiamo incidere. Per me il campo progressista è un bellissimo progetto ma non so quanto possa essere duraturo“, conclude Raffa.