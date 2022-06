Di Maio incassa il sì di Lucia Azzolina: “M5S come fidanzato che speri possa cambiare ma non cambia mai”

25 Giugno 2022 15:15

Lucia Azzolina lascia il Movimento 5 Stelle e si aggiunge al nuovo gruppo fondato da Luigi di Maio “Insieme per il futuro”

“Annuncio il mio addio al M5S, entro nel gruppo di Luigi Di Maio“. Con queste parole l’ex ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, annuncia il suo addio al Movimento 5 Stelle. La deputata siracusana si aggregherà al nuovo gruppo politico fondato negli ultimi giorni da Luigi Di Maio, “Insieme per il futuro“. “L’addio al M5S non è una scelta semplice – afferma Azzolina – Firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di Maio. Evidentemente non è stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perché sono al primo mandato e ho anche restituito tutto. Però vivo da tanti mesi un enorme disagio.

“È come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora – afferma riferendosi al Movimento – Ho passato gli ultimi tre giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà. Ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere. Il famoso nuovo corso, quello della maturità politica, non è mai iniziato. Non siamo né carne né pesce“.