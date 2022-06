Luca Gotti a Reggio Calabria: il nuovo tecnico dello Spezia (ex Regginapro) a un evento A.I.A.C.

21 Giugno 2022 10:38

Incontro di aggiornamento tecnico per tutti gli allenatori di calcio il prossimo venerdì 24 giugno: protagonista Luca Gotti, ex tecnico dell’Udinese, dall’1 luglio sulla panchina dello Spezia ma anche ex trainer della Reggina Primavera dal 2004 al 2006

Venerdì 24 giugno, alle ore 18.00, presso la Sala “Perri” di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana a Piazza Italia, si terrà un interessante incontro di aggiornamento tecnico destinato a tutti gli allenatori di calcio, ad ingresso gratuito. Il protagonista di tale appuntamento sarà Mister Luca Gotti, allenatore professionista UEFA Pro, ex Udinese, prossimo a sedere sulla panchina dello Spezia (manca solo l’ufficialità) ma anche ex trainer della Reggina Primavera dal 2004 al 2006. All’evento interverranno oltre che il tecnico friulano, anche il Presidente Regionale A.I.A.C. Girolamo Mesiti e il Presidente Provinciale Pasquale Sorgoná.

A corredo dell’incontro di aggiornamento avverrà la consegna dei premi della prima edizione del concorso “Stefano Viola 2021/2022”, intitolato alla memoria del compianto tecnico reggino, ed indirizzato agli allenatori metropolitani dei campionati di “Eccellenza”, “Promozione” e “Prima Categoria”. Un binomio di appuntamenti imperdibile per tutti gli addetti ai lavori, che concluderà nel migliore dei modi il calendario di eventi per la stagione 2021/2022 della sezione Metropolitana di Reggio Calabria dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ritornata negli ultimi dodici mesi ad essere attiva ed operativa sul territorio, come mai prima.