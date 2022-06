Locri: arrestato 49enne, è accusato di rapina

9 Giugno 2022 19:16

Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Locri hanno tratto in arresto un cittadino romano di 49 anni, pregiudicato. Nel corso delle attività di controllo svolte presso la locale stazione ferroviaria, l’uomo è stato fermato dai poliziotti che, a seguito di accertamenti, hanno accertato che a suo carico era pendente un ordine di carcerazione per il reato di rapina. Il quarantanovenne, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, condotto presso la Casa Circondariale di Locri.