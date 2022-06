La palma del “mare migliore” in Calabria è per Catanzaro, Crotone e Vibo: solo acque di classe “eccellente”

7 Giugno 2022 14:33

Se per Reggio e Cosenza esistono tratti di qualità eccellente e altri di qualità scarsa, non c’è praticamente alternanza per le altre tre province calabresi: a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia c’è il mare migliore di tutta la Regione

Solo acque limpide, solo mare pulito e trasparente. Solo, in sostanza, qualità eccellente. O, questo, perlomeno secondo i rilievi Arpacal. Prosegue il viaggio di StrettoWeb tra le località balneari della Regione. Dopo l’approfondimento su Reggio, anche a Cosenza è stato possibile notare come esistano tanti punti di qualità eccellente, ma anche tanti di scarsa qualità, in cui sarebbe preferibile evitare il bagno in mare o anche semplicemente un tuffo. Ma, al netto di questa alternanza tra acque pulite e altre meno nella città dello Stretto e in quella bruzia, le altre tre province reggine possono dormire sonni tranquilli (così come chi si fa il bagno): per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, infatti, solo acque di classe “eccellente”, o quasi.

Nessuna località di queste tre province ha infatti acque di qualità scarsa (eccetto un piccolo tratto del vibonese). Non eccellenti ma “buoni” sono poi alcuni tratti e lidi tra Briatico, Nicotera e Pizzo (Vibo Valentia), così come Crotone. Mentre due soli punti a Vibo hanno qualità “sufficiente“. Per il resto, solo classe “eccellente”. E tanti punti, storici e turistici, sono anche abbastanza noti.

Per quanto riguarda Catanzaro, qualità eccellente per zone come Botricello, Cropani, Falerna, Gizzeria, Guardavalle, Sellia, Santa Caterina dello Ionio, Soverato, Stalettì, Lamezia. A Crotone si segnalano invece le spiagge di Cirò e Isola Capo Rizzuto su tutte, ma anche Cutro e Strongoli. A Vibo invece, ovviamente, spiccano Tropea, Pizzo, Nicotera, Ricadi. Qui di seguito, il consueto file con l’elenco completo con tutte le località calabresi e la rispettiva divisione per qualità del’acqua.