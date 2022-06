Livorno, tentativo di rapina in strada: la donna reagisce a colpi di MMA | VIDEO

28 Giugno 2022 15:23

Diventa virale un video che riprende una rissa in strada a Livorno, probabilmente un tentativo di rapina finito male: la vittima risponde a calci e pugni in stile MMA

Nelle ultime ore è diventato virale un video di un particolare episodio avvenuto a Livorno. Tutto è iniziato nella mattinata di ieri, lunedì 27 giugno, quando alcuni passanti si sono fermati sugli Scali d’Azeglio, attirati da quella che sembrava essere una rissa. Le dinamiche non sono chiare, ma fanno pensare a un tentativo di rapina: un uomo ha una borsa in mano e viene colpito da una donna. Se si trattasse davvero di una possibile rapina, sarebbe un tentativo finito… male. La donna, come si vede nel video, risponde all’aggressore con un grande impeto e una serie di colpi da MMA.

Alcune situazioni improvvisate di clinch, ginocchiate a corto raggio, nonchè dei calci sferrati mantenendo una guardia tipica degli sport di contatto, fanno pensare al fatto che la ragazza in questione abbia, quantomeno, una discreta preparazione in qualche arte marziale. Non si tratta infatti di semplici colpi portati a caso. Il presunto aggressore ci penserà due volte la prossima volta…