Calabria meravigliosa, nuove riprese di Linea Verde: da Capo Vaticano a Le Castella, ecco le tappe delle due puntate speciali

7 Giugno 2022 11:55

Linea Verde Estate in questi giorni, sino al 10, giugno registra in Calabria. Sono due le puntate dedicate al magnifico territorio che Angela Rafanelli e Peppone Calabrese esploreranno in lungo e largo

La Rai si è follemente innamorata della Calabria e fa nuovamente tappa nella Regione dell’estremo Sud per altre riprese. Dopo il grande successo ottenuto con Marcello Masi e Daniela Ferolla a Reggio, questa volta le telecamere di Linea Verde Estate gireranno le immagini (da oggi e fino al 10 giugno) in provincia di Crotone e Vibo Valentia. Da Le Castella a Cutro sulla costa jonica, passando per Capo Vaticano e Ricadi sul mar Tirreno: gli splendidi scenari naturali delle spiagge calabresi saranno esaltati dai conduttori Angela Rafanelli e Peppone Calabrese, che esploreranno in lungo e largo il territorio. La messa in onda delle puntate è provista domenica 26 giugno e domenica 3 luglio alle 12.20 su Rai 1.

Nello specifico, le puntate si svolgeranno su due percorsi paralleli: da un lato il cristallino mare della Costa degli Dei e lo splendente scenario della fascia jonica crotonese, dall’altro il fascino storico e culturale della fortezza di Le Castella, le colonne di Isola di Capo Rizzuto, l’anfiteatro Torre Marrana a Ricadi e il borgo di Tropea. Con Peppone il programma manterrà la sua “anima agricola”: saranno esaltati soprattutto il Pecorino del Monte Poro e la Cipolla Rossa di Tropea, tutto grazie alle approfondite spiegazioni dell’esperto Gregorio Mantegna, ma anche gli allevamenti del baco da seta a San Floro. Insomma, Linea Verde si sta preparando alla grande per la doppia puntata girata tra gli scenari storico-culturali della Calabria, all’interno di una bellissima cornice paesaggistica che creerà quel mix perfetto per raccontare un territorio tutto da scoprire e vivere.