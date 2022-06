Linea Verde Estate in Calabria: domani la puntata, info su orari e anticipazioni

25 Giugno 2022 14:57

“Linea Verde Estate” torna in Calabria con due puntate, domani andrà in onda la prima: “Dal Crotonese alla Sila Piccola. Dove il Cielo è sempre più blu”

Anche questa settimana Angela Rafanelli e Peppone Calabrese accompagnano i telespettatori alla scoperta dell’Italia con Linea Verde Estate e questa volta, come anticipato in esclusiva su StrettoWeb, si muoveranno in Calabria tra Crotone e la Sila Piccola, alla ricerca di sapori, di scenari naturalistici tra mare e collina e di testimonianze storiche. Domani, domenica 26 giugno alle ore 12.20 su Rai1, sarà protagonista la Natura nella area marina protetta di Capo Rizzuto e nei Calanchi di Cutro. Specialità gastronomiche d’eccellenza come il pecorino Crotonese e i piatti della cucina marinara e di terra. Inoltre, le telecamere Rai visiteranno insieme il castello aragonese a Le Castella e l’area archeologica di Capo Colonna. Spazio anche per la memoria di un grande personaggio della musica italiana: Rino Gaetano.

Sempre secondo quanto annunciato in precedenza, l’altra punta andrà in onda domenica 3 luglio e riguarderà maggiormente la provincia di Vibo Valentia con le bellissime località di Tropea e Capo Vaticano.