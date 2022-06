L’impresa di Stefano, il poliziotto messinese in viaggio per la vita da Messina a Padova

17 Giugno 2022 11:14

Stefano, il poliziotto messinese guarito da un linfoma che lo aveva colpito nel 2019, andrà a visita a Padova in bici

”Lo ha chiamato “Un viaggio per la vita”, Stefano, poliziotto del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, che in sella alla sua bici arriverà fino a Padova. Stefano ha deciso di mettersi in viaggio dopo essere guarito da un linfoma che lo aveva colpito nel 2019. Curato e salvato nel reparto ematologia del Policlinico di Padova, Stefano andrà alla visita di controllo il 20 giugno proprio in bici. Qui lo vediamo durante una sosta insieme ai colleghi della Polizia stradale di Trebisacce, Cosenza. È bello vederlo sorridente e felice dopo l’esperienza della malattia. Per lui tornare alla vita è stato riprendere anche il lavoro e salire di nuovo in sella alla sua amata bici, due obiettivi che si era prefissato di raggiungere e che non ha mai mollato anche nei momenti più bui mentre lottava con il sostegno della sua famiglia e dei colleghi”. Lo ha pubblicato su facebook la pagina “Agente Lisa” riferimento quotidiano per le Forze dell’ordine.