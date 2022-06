Sicilia, 17 giugno a Lentini il convegno “Complessità e tutela dell’ambiente”

14 Giugno 2022 16:10

In occasione della Giornata della Desertificazione e della Siccità, il Palazzo Beneventano di Lentini ospiterà il convegno “Complessità e tutela dell’ambiente”

Slow Food Lentini con la collaborazione di Slow Food Sicilia e con il coordinamento dell’ing. Francesco Cancellieri, delegato per i problemi della desertificazione in Sicilia, organizza il Convegno “Complessità e tutela dell’ambiente” per il pomeriggio di venerdì 17 giugno 2022, in coincidenza con la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione. L’incontro figurerà fra gli eventi mondiali della Giornata della Desertificazione e della Siccità sul sito web dell’UNCCD. L’evento si svolgerà secondo il programma allegato sui temi più ampi della tutela dell’ambiente, nel salone delle conferenze di Palazzo Beneventano a Lentini.

Partendo da alcune drammatiche evidenze ormai consolidate in ambito mondiale, gli interventi punteranno sulla realtà della nostra Isola e sui possibili rimedi che possano contrastare gli esiti disastrosi indotti dalla crisi climatica e dalla cattiva gestione della nostra terra. A conclusione dei lavori si potrà consumare una cena leggera in una struttura del territorio, su prenotazione e a fronte di un modesto contributo. Per informazioni sull’evento https://fb.me/e/4REeJKfdh e per prenotare la cena: 333 4989119.

Cos’è il giorno della desertificazione e della siccità?

La Giornata della Desertificazione e della Siccità è stata ufficialmente dichiarata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come “Giornata Mondiale per Combattere la Desertificazione e la Siccità” ( La risoluzione A/RES/49/115 ). Gli obiettivi della Giornata della Desertificazione e della Siccità sono:

promuovere la consapevolezza pubblica del problema

far sapere alle persone che la desertificazione e la siccità possono essere affrontate in modo efficace, che le soluzioni sono possibili e che gli strumenti chiave a tal fine risiedono in una maggiore partecipazione e cooperazione comunitaria a tutti i livelli

rafforzare l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione nei paesi che attraversano una grave siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa

Perché celebriamo la Giornata della Desertificazione e della Siccità?

In che modo la desertificazione ti colpisce? Non importa dove vivi, le conseguenze della desertificazione e della siccità ti riguardano. A livello globale, il 23 per cento della terra non è più produttivo. Il 75% è stato trasformato dal suo stato naturale, principalmente per l’agricoltura. Questa trasformazione nell’uso del suolo sta avvenendo a un ritmo più rapido che in qualsiasi altro momento della storia umana e ha subito un’accelerazione negli ultimi 50 anni. Gli scienziati affermano che l’evoluzione da uno stato all’altro è così rapida che il processo è osservabile solo per periodi molto brevi. Tutti devono sapere che la desertificazione, il degrado del suolo e la siccità (DLDD) hanno un impatto diretto sulla loro vita quotidiana e che le azioni quotidiane di tutti possono contribuire o aiutare a combattere il DLDD.

Chi celebra la Giornata della Desertificazione e della Siccità?

Chiunque la cui vita dipenda dalla terra ha bisogno di prendersi cura di essa e di come la terra viene trattata dagli umani. Ciò include tutti, perché: