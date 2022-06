Federazione Italia della Caccia: “la legge che disciplina la caccia è anacronistica”

17 Giugno 2022 16:36

Federazione Italia della Caccia: “la Legge quadro 157/92, che tuttora disciplina la caccia in Italia e che si fonde essenzialmente su principi di tutela, protezione e conservazione della fauna, appare ormai anacronistica”

“Tutela, conservazione e protezione oppure gestione, sostenibilità e riequilibrio delle presenze di fauna selvatica? È questo l’annoso dilemma/scontro in atto ormai da tempo fra due opposte e divergenti visioni che pongono da una parte l’ambientalismo estremista degli anticaccia e dall’altro l’associazionismo venatorio, impegnato sempre più nella difesa della biodiversità, la cui perdita in habitat e specie diventa sempre più preoccupante. L’aumento smisurato di alcune specie di fauna selvatica, che non è più sostenibile dal mondo rurale e che metta a rischio la salvaguardia degli ambienti e degli altri esseri che in essi vivono, induce ad una seria e profonda riflessione e rivisitazione sull’efficacia delle azioni finora messe in atto nella gestione della fauna e sulla necessità ed urgenza di realizzare interventi mirati, in grado di riportare in equilibrio lo status della fauna selvatica nel Paese”. E’ quanto scrive in una nota la Commissione Cultura e Formazione della Federazione Italia della Caccia.

“D’altra parte la Legge quadro 157/92, che tuttora disciplina la Caccia in Italia e che si fonde essenzialmente su principi di tutela -prosegue la nota- protezione e conservazione della fauna, appare ormai anacronistica e non in grado di gestire la situazione attuale dell’incremento faunistico di alcune specie né di arginare la continua perdita di biodiversità, elemento vitale per la vita animale e vegetale. Occorre, quindi, una riscrittura sollecita e ragionata della normativa vigente che si fonda su principi di gestione, sostenibilità e riequilibrio, attraverso la messa in atto di nuove strategie in grado di rallentare l’impatto che la fauna selvatica ha sulle attività agricole. Pur tuttavia, mentre il mondo agricolo e quello venatorio reclamano in maniera responsabile e consapevole un cambio di passo e di strategie per evitare che la fauna selvatica occupi sempre più i nostri spazi, generando paura, danni, malattie, se non pure incidenti, spesso mortali, i nostri detrattori, tuttologi, non trovano di meglio che mettere in campo le loro aberrazioni ideologiche con affermazioni diffamatorie sulla Caccia e portando numeri, cifre e dati che dimostrano tutta la loro ignoranza e pochezza su una materia che richiede più rispetto e ben altra attenzione. “L’uomo fa parte del grande cerchio della vita” ha affermato qualche giorno fa Franco Zunino “dove ogni essere vive sulle, o grazie alle, spoglie di altri esseri”. È questo l’emblema della vita di ogni essere vivente, se non vogliamo che l’eccessivo, continuo, inarrestabile incremento di alcune popolazioni di fauna selvatica diventino causa di distruzione di habitat e di morte di tante altre specie più deboli e, in sintesi, della stessa vita”.

“Serve, pertanto -aggiunge la nota– un confronto sereno, misurato, consapevole da parte di tutti per lavorare insieme con interventi ed azioni capaci di fermare la situazione attuale. Il mondo della Caccia è pronto a fare, come sempre, la sua parte e a mettere in campo tutto il proprio impegno, le proprie risorse con scienza e conoscenza, sapendo però che non si è più disposti a tollerare offese e intimidazioni gratuite da chi, piuttosto che sulla conoscenza e voglia di soluzione dei problemi, lavora unicamente per denigrare un’intera categoria di onesti cittadini, che forse hanno l’unica colpa di amare svisceratamente la natura e gli esseri tutti che vi vivono più di chiunque altro. La Caccia non è fatta solo di prelievo: il cacciatore moderno provvede alla cura dell’ambiente ed alla promozione di iniziative per la tutela del territorio, alla difesa ed al ripristino degli habitat che favoriscono la sosta, l’alimentazione e la riproduzione della fauna. La nostra presenza sul territorio è assidua e responsabile, siamo i paladini della natura e le sentinelle della biodiversità, fieri della nostra passione e del nostro ruolo sociale, sempre più integrati nel sistema ecologico globale, per cui qualsiasi attacco viene fatto alla cultura della caccia ed a chi la esercita non ha alcuna ragione scientifica o giuridica, ma solo una connotazione ideologica e pregiudiziale. Noi siamo i cacciatori, persone libere, aperte al confronto, ricche di cultura e di storia che operano ed agiscono sempre nel rispetto delle regole, della scienza e della legalità”, conclude la nota.