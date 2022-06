Lega via dal governo? Salvini chiarisce: “non confondiamo risultato Palermo con intera Italia”

13 Giugno 2022 20:58

Salvini resta freddo sulla proposta di Giorgia Meloni di abbandonare il governo: il voto di Palermo non è lo specchio dell’intera Italia

“Non confondiamo il mandato per governare Belluno e Palermo con gli enormi problemi che l’Italia deve affrontare“. È quanto dichiarato dal segretario leghista Matteo Salvini in risposta alle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul “consiglio” rivolto a Leag e FI di lasciare il governo. Salvini non intende togliere il proprio appoggio al governo Draghi. Il leader della Lega spiega: “a livello di governo ci confronteremo con Draghi e Franco sui temi economici di cui abbiamo parlato in consiglio federale“.