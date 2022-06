9 Giugno 2022 11:15

Le Castella Music Fest, anche Mario Biondi all’Arena del mare. Il 10 agosto arriva il suo Romantic tour

Ci sarà anche Mario Biondi al Le Castella Music Fest di Isola Capo Rizzuto. Il prossimo 10 agosto, infatti, all’Arena del Mare, alla darsena turistica, Le Castella Music Fest, il nuovo progetto di spettacoli dal vivo organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto (Kr), nella persona del primo cittadino Maria Grazia Vittimberga, che ha anche delega al Turismo, ospiterà una data del Romantic tour, che Biondi sta portando sui palchi più importanti d’Italia, offrendo al suo pubblico i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic” uscito lo scorso 18 marzo.

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70.

Mario Biondi salirà sul palcoscenico del Le Castella Music Fest di Isola Capo Rizzuto insieme a Massimo Greco al piano, David Florio alla chitarra, alle percussioni e al flauto traverso, Federico Malaman a basso e contrabbasso, Marco Scipione al sassofono, Fabio Buonarota alla tromba, Christian Capiozzo alla batteria. Le prevendite online per il concerto che Mario Biondi terrà al Le Castella Music Fest sono disponibili attraverso i circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes.