Lavoro: Mattarella, ‘Collegio Lamaro-Pozzani arricchisce capitale sociale Repubblica’

14 Giugno 2022 16:40

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Ai Cavalieri del Lavoro viene attribuito un riconoscimento per l’apporto dato, come parte significativa della classe dirigente, al progresso del Paese. Sono lieto che, negli ultimi cinquant’anni, la consapevolezza di un ruolo sociale abbia saputo manifestarsi nel responsabile sostegno alle attività del Collegio universitario Lamaro-Pozzani, a sua volta chiamato a contribuire alla formazione della futura classe dirigente. Costituisce motivo di orgoglio per la Federazione da lei presieduta l’avere, con lungimiranza, dato vita e sviluppato una esperienza di valorizzazione dei talenti dei nostri giovani che -affiancata a quella degli Alfieri del lavoro- ha partecipato alla selezione di professionalità e capacità che si sono affermate nel mondo delle Istituzioni, della Pubblica amministrazione, dell’impresa, a vantaggio del capitale sociale della Repubblica”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella, in occasione del 50/mo anno accademico del Collegio universitario dei cavalieri del Lavoro ‘Lamaro -Pozzani’.

“La stessa nozione di Collegio universitario, con il perfezionamento dei percorsi formativi di ciascuno degli ospiti, in direzione di una trasversalità del sapere e della formazione di una comunità, con le collaborazioni internazionali e i soggiorni all’estero, ne è uscita arricchita, rappresentando un esempio. Agli allievi che si sono formati al Lamaro-Pozzani in questi decenni -conclude il Capo dello Stato- va il saluto più cordiale. Al Collegio, alla conclusione del cinquantesimo anno accademico, che ha visto la significativa presenza di studenti ospiti profughi dall’Afghanistan, gli auguri per l’importante traguardo raggiunto, nell’auspicio di un impegno sempre più fecondo a suo sostegno”.