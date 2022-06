Lavori di manutenzione tra le stazioni di Locri e Condofuri, limitazioni di percorrenza e variazioni degli orari dei treni | INFO e DETTAGLI

17 Giugno 2022 19:25

Sulla Ionica, domani domenica 18, sabato 25, domenica 26 e domenica 3 luglio, dalle ore 6 alle 12 sono in programma interventi di manutenzione straordinaria fra le stazioni di Locri e Condofuri

Modifiche al programma di circolazione dei treni in Calabria. Da questa notte e fino alle ore 5 di lunedì 20 giugno, la galleria Santomarco sarà interessata da una serie di indagini geognostiche che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà in vista dei lavori di raddoppio della linea. Per tutta la durata dell’interruzione, i treni regionali sulla Paola-Cosenza saranno sostituiti da bus; il Frecciargento Sibari-Bolzano avrà origine da Paola. Sulla Ionica, domani domenica 18, sabato 25, domenica 26 e domenica 3 luglio, dalle ore 6 alle 12 sono in programma interventi di manutenzione straordinaria – propedeutici alla velocizzazione della linea – fra le stazioni di Locri e Condofuri. Per consentire i lavori, solo nei giorni indicati sono previste variazioni di orari, limitazioni di percorrenza e attivazione di bus sostitutivi per i treni regionali e sul collegamento Intercity Reggio Calabria-Taranto.