Laureana di Borrello: il concerto del Duo Giovinazzo-Belekanych alla Casa della Musica

5 Giugno 2022 10:37

Si tratta del secondo appuntamento della rassegna “Primavera in musica”

Lunedì 6 giugno secondo appuntamento della rassegna “Primavera in musica” promossa congiuntamente da AMA Calabria e dall’Associazione Paolo Ragone con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Laureana di Borrello. Protagonista dell’evento il duo Michele Giovinazzo, clarinetto – Tetyana Belekanych, pianoforte che si esibirà alle ore 18,30 presso la locale Casa della Musica di Laureana di Borrello.

Michele Giovinazzo inizia gli studi all’età di 12 anni con il M° Angelo Avati contemporaneamente frequentava i corsi annuali con il M° Calogero (Palermo primo clarinetto presso la prestigiosa Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam). Si diploma nel 2002 presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Giuseppe Currao. Inoltre consegue il Titolo di Professore d’Orchestra presso l’ente Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto con votazione 100/100, il Diploma Accademico di II Livello e l’abilitazione all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media. Vicnitore di numerosi concorsi svolge un’importante attività concertistica come solista e professore d’orchestra.

Tetyana Belekanych, musicista ucraina dopo aver completo i suoi studi musicali in patria conseguendo il diploma di master del’istruzione pedagogica come docente di pianoforte, ha svolto intensa attività artistica. A seguito del Suo trasferimento in Italia ha iniziato a collaborare con alcune istituzioni musicali calabresi dove svolge attività didattica e artistica.

Di particolare interesse il programma dal titolo Il Clarinetto all’opera che prevede l’esecuzione del Divertimento sopra motivi dell’opera La Favorita di Gaetano Donizetti e sopra motivi dell’opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi di Luigi Bassi e le Fantasia di concerto su motivi dell’opera Norma di Vincenzo Bellini e su motivi dell’opera Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini di Béla Kovács.