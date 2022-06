Lamezia Terme: assolti amministratori e tecnici Sorical

8 Giugno 2022 15:49

Assolti perché “il fatto non sussiste”. Finisce con un’assoluzione per tutti gli indagati, l’inchiesta della procura, avviata nel 2018, sull’interruzione di Pubblico Servizio a Lamezia Terme

Assolti perché “il fatto non sussiste”. Finisce con un’assoluzione per tutti gli indagati, l’inchiesta della procura, avviata nel 2018, sull’interruzione di Pubblico Servizio a Lamezia Terme. L’assoluzione riguarda gli ex commissari della Sorical Luigi Incarnato e Baldassere Quartararo e i tecnici gli ingegneri Sergio De Marco, responsabile dell’area operativa, Massimo Macrì, responsabile del Compartimento Centro e il geometra Giovanni Belmonte, responsabile dell’ufficio di zona di Lamezia. Assolti anche i tecnici della Multiservizi di Lamezia, ing Paolo Villella e Mario Perri. Nella corso dell’udienza del 3 maggio scorso il Pubblico Ministero, Santo Melidona, dopo aver valutato tutta la documentazione acquisita e quella prodotta dai tecnici della Sorical, aveva chiesto l’assoluzione degli indagati.