Da Lamezia a Bologna: volo urgente per salvare 22enne

10 Giugno 2022 18:06

Il Falcon dell’Aeronautica ha trasportato una giovane di 22 anni in imminente pericolo di vita atterrando all’aeroporto di Bologna

Trasporto sanitario urgente avvenuto nel primo pomeriggio per una giovane di 22 anni in imminente pericolo di vita. Il trasporto è stato effettuato con un Falcon 50 del 31º Stormo dell’Aeronautica Militare decollato dall’aeroporto di Lamezia Terme e atterrato nello scalo di Bologna. Una lotta contro il tempo per salvare la vita della giovane.

Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti.