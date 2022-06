Laganadi, Creaco: “il completamento della Sp7 è una priorità per i collegamenti dall’Aspromonte alla città”

10 Giugno 2022 17:35

“Come non sentirsi orgogliosi da cittadino di questo meraviglioso territorio nel vedere che una grande opera infrastrutturale “La strada di scorrimento Gallico-Gambarie” contribuirà ancora di più allo sviluppo economico e turistico del territorio Aspromontano che, da qualche anno, si sta riscoprendo meta turistica sia nel periodo estivo che invernale”. E’ quanto afferma Domenico Creaco, candidato a Sindaco di Laganadi. “Mentre i lavori di realizzazione della strada di scorrimento – prosegue- sta facendo il percorso per il suo completamento, rimane la vecchia strada S.p. 7 che dai Mulini di Calanna salendo verso l’Aspromonte collega i comuni di Laganadi, Sant’Alessio e Santo Stefano alla città e viceversa. Una strada fondamentale per i territori, oggi è gestita dalla società ANAS”.

“Per raggiungere il comune di Laganadi – aggiunge- bisogna percorre all’incirca sei chilometri dai Mulini di Calanna a salire. Una strada che necessita qualche intervento importante infrastrutturale per renderla più scorrevole e sicura con l’ampliamento della sede stradale soprattutto in più di una curva che non garantisce una buona visibilità nei due sensi di marcia. Una buona viabilità efficiente e sicura contribuisce ad arginare la piaga dello spopolamento di piccole realtà comunali piene di storia e tradizioni come il comune di Laganadi”, conclude.