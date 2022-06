“Al cimitero si aggirano dei ladruncoli e portano via qualsiasi cosa”: la denuncia da Polistena

30 Giugno 2022 11:41

Il Capogruppo Consiliare di “Polistena Futura” Francesco Pisano: “l’Amministrazione comunale di Polistena è chiamata a risolvere i problemi e non, invece, cercare di ignorarli per evitare che si diffondano le notizie”

“Sono molti i cittadini che mi hanno manifestato il loro disappunto per i continui furti all’interno del cimitero del Comune di Polistena. Da diversi mesi ormai si aggira un (o forse più di uno) ladruncolo che porta via qualsiasi cosa, da oggetti di modico valore presenti nelle cappelle fino ad arrivare ad attrezzature di operai presenti nell’area cimiteriale”. Comincia così la nota di denuncia di Francesco Pisano, Capogruppo Consiliare di “Polistena Futura”, per ciò che concerne le numerose segnalazioni relative ad alcuni furti all’interno e all’esterno del cimitero cittadino.

“Nelle scorse settimane – si legge sempre nella nota – è circolata sui social network la notizia di furti anche all’interno di automobili in sosta nel parcheggio antistante il cimitero. Tutto questo è davvero sconcertante. I cittadini si lamentano del fatto che spesso al cimitero non ci sono addetti comunali e come mi ha riferito un’anziana donna ‘ci sono solo i morti’. Fino a ieri ho potuto constatare direttamente quanto riferitomi. L’Amministrazione comunale di Polistena è chiamata a risolvere i problemi e non, invece, cercare di ignorarli per evitare che si diffondano le notizie. Spesso il modico valore della refurtiva equivale ad una perdita molto più grave, una piccola scultura, un simbolo religioso o un oggetto che rappresentava il legame tra chi lo ha deposto e chi non c’è più ha spesso molto più valore. Il cimitero di Polistena non può essere abbandonato a sé stesso. Più servizi, più presenza e più sorveglianza, è necessario a tutela dei cittadini”, si conclude la nota di Pisano.