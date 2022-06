Ex Reggina, Jorge Vargas è il nuovo allenatore della Pro Patria

29 Giugno 2022 21:21

L’ex difensore della Reggina Jorge Vargas ha appena firmato con la Pro Patria, in Serie C

Jorge Vargas è il nuovo allenatore della Pro Patria. L’ex difensore della Reggina ha firmato per la squadra lombarda che milita in Serie C. E’ lo stesso club ad annunciarlo tramite nota ufficiale: “Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Jorge Vargas. L’ex capitano della Nazionale Cilena e anche collaboratore tecnico di Roberto Donadoni, ha firmato un contratto che lo legherà alla Pro Patria fino al 30 giugno 2023. Il nuovo Allenatore bianco-blu sarà presentato alla Stampa domani, giovedì 30 giugno, alle ore 12.00, presso la Sala Stampa dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio”.

Dal 2000 al 2003, Vargas ha militato in riva allo Stretto, negli anni d’oro della Serie A, vestendo anche la fascia di capitano in alcune occasioni. Un centinaio di presenze per lui e due gol. Perno della Nazionale cilena, dopo una lunga carriera in A ha chiuso in patria. Da allenatore è tornato in Calabria, allenando tra le altre l’Aurora Reggio e la Vigor Lamezia.