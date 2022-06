Jens Stoltenberg colpito dal fuoco di Sant’Antonio: è fra i sintomi del post Covid

9 Giugno 2022 12:28

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, colpito dal fuoco di Sant’Antonio: annullati alcuni incontri previsti in Germania e Romania

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, è stato costretto ad annullare una serie di incontri istituzionali previsti in Germania e Romania. Il capo dell’Alleanza Atlantica è stato colpito da Herpes Zoster, più comunemente nota come fuoco di Sant’Antonio. Stoltenberg lavorerà da casa per i prossimi giorni. “Il Segretario Generale condurrà la sua visita programmata in Germania (e Romania) a distanza anziché di persona. Gli è stato diagnosticato il fuoco di Sant’Antonio, che può verificarsi dopo il COVID-19, e lavora da casa“, è quanto dichiarato da un funzionario della NATO in merito alle condizioni di salute di Stoltenberg.

L’Herpes Zoster è causato dal virus dell’herpes che causa la varicella. Si presenta come un’eruzione cutanea con vesciche e può essere dolorosa per gli adulti. La malattia è fra i sintomi del decorso post Covid: il primo ministro norvegese è risultato positivo lo scorso maggio, ed è completamente vaccinato.