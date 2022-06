“Internet non dimentica”: ancora un premio per gli allievi del “Campanella” di Reggio Calabria

24 Giugno 2022 09:48

Sabato 18 giugno, durante la cerimonia di premiazione tenutasi a Cosenza, gli studenti del potenziamento economico-giuridico della classe 4^F del Liceo Classico Tommaso Campanella, hanno vinto il secondo premio, per la categoria scuole secondarie di secondo grado, della VII Edizione del concorso “CIAK: un processo simulato…per evitare un vero processo”, con il proprio prodotto multimediale “Internet non dimentica”. Il video-racconto premiato, interamente realizzato dai ragazzi guidati dalla docente di diritto, prof.ssa Giovanna Pellicanò, ha inteso mettere in luce la facilità con la quale, in giovane età, si può cadere in errore ed ha evidenziato l’importanza della messa alla prova, come strumento necessario al riscatto sociale di chi sbaglia.

Il reato analizzato è quello di “revenge porn”, legato anche alla tematica del bullismo. I nostri allievi hanno scelto di affrontare queste due tematiche, tristemente note dai fatti di cronaca, perché hanno ritenuto, anche a seguito della formazione ricevuta in questi mesi, che entrambi siano tra i più rappresentativi degli errori commessi dalla loro generazione.

Il progetto, che da molti anni ormai vede la collaborazione tra il Liceo Classico Campanella, diretto dalla preside Maria Rosaria Rao, e il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, è ritenuto oggi un valido strumento di educazione alla legalità e ai sentimenti e ha ricevuto il plauso e un prezioso contributo dalla Fondazione CARICAL e dall’Associazione Nazionale Magistrati che da sempre si mostrano sensibili verso le giovani generazioni e sostengono l’iniziativa, in termini morali e materiali