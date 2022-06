Insieme per il futuro, nomi e ruoli all’interno del partito. Di Maio: “daremo stabilità al governo”

23 Giugno 2022 18:19

Svelata la composizione e i ruoli del nuovo gruppo politico “Insieme per il futuro”: Di Maio assicura il suo appoggio al governo Draghi

“Insieme per il Futuro non è un partito personale, ma un percorso di ascolto del territorio italiano, dei nostri sindaci. Un percorso per ascoltare gli amministratori locali, i presidenti delle città metropolitane, delle regioni. Persone che risolvono problemi dalla mattina alla sera“. Si è espresso così Luigi Di Maio al termine della prima assemblea dei gruppi di ‘Insieme per il Futuro‘, la formazione politica nata dopo la scissione dal M5S. Il ministro degli Esteri ha anche ringraziato Vincenzo Spadafora e Giuseppe L’Abbate, nominati rispettivamente coordinatore politico e responsabile del manifesto politico di Insieme per il Futuro.

“Con la nomina dei capigruppo Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola oggi costituiamo dei gruppi che aiuteranno e rafforzeranno la stabilità del governo – ha aggiunto Di Maio – Oggi le famiglie italiane hanno enormi difficoltà legate al prezzo dell’energia, legate al prezzo delle materie prime che stanno incidendo su tutti i prodotti e stanno facendo aumentare l’inflazione“, spiega ancora il ministro sottolineando come “la stabilità del governo in questo Paese significa riuscire a ottenere i risultati” per i cittadini. “Non vogliamo assolutamente costruire proposte populiste o qualunquiste. Noi vogliamo costruire proposte con chi amministra il territorio ogni giorno, raccontando la verità, con soluzioni pragmatiche. Questo significa rispettare i cittadini“, ha aggiunto l’ex pentastellato.

“Ho visto in queste ore che continua l’odio contro di noi, noi rispondiamo con il sorriso, ce ne facciamo una ragione. Andiamo avanti e guardiamo avanti“, le parole di Di Maio, che annuncia nuovi arrivi nelle prossime ore. “Questo è un progetto molto attrattivo, nelle prossime ore arriveranno altre persone“. Le “proposte di adesione” continuano ad arrivare “sia dal territorio sia qui a Roma“, prosegue il ministro degli Esteri, che rivela: “ci sono tanti sindaci che mi stanno chiamando, tante associazioni e tante organizzazioni. E più crescerà, più potremo costruire insieme ad altri un progetto alternativo per il paese, che ci consenta di trasformarlo in un paese sempre più innovativo ed ecologico e sempre più a misura di impresa“.

Insieme per il futuro: ruoli di spicco per Spadafora, Di Stasio e Di Nicola

Nel corso dell’assemblea sono stati eletti capigruppo alla Camera, Iolanda Di Stasio; al Senato, Primo Di Nicola. Il nuovo direttivo alla Camera comprende: Presidente Iolanda di Stasio; Presidente Vicario Pasquale Maglione; Vicepresidente Maria Luisa Faro; Tesoriere Gianluca Vacca; 3 Delegati d’Aula Daniele Del Grosso, Vita Martinciglio, Margherita Del Sesto. Ruolo importante anche per l’ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, braccio destro di Di Maio: sarà coordinatore politico di Ipf. Il partito avrà inoltre un suo “manifesto” e il deputato Giuseppe L’Abbate ne sarà il coordinatore.