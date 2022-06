Infortuni: cade da scala mentre lavora per allestire Salone del Mobile, morto 64enne**

4 Giugno 2022 19:39

Milano, 5 giu.(Adnkronos) – Un operaio di 64 anni, originario della provincia di Treviso, ha perso la vita dopo essere caduto da una scala mentre lavorava all’allestimento di uno stand per il Salone del Mobile, al padiglione 1 della Fiera di Rho-Pero, nel milanese. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30.

Le condizioni dell’operaio sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Sacco, dove intorno alle 16 è deceduto.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti del commissariato di Rho e personale dell’Ats. Sul caso indaga il pm Alessandro Gobbis.