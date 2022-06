1 Giugno 2022 09:32

Infezioni Sessualmente Trasmissibili e Papilloma Virus, il 3 e il 4 giugno a Palermo screening gratuito contro HIV e convegno organizzato dal dott. Giuseppe Scaglione

Ogni giorno in tutto il mondo vengono contratte più di 1 milione di infezioni a trasmissione sessuale. Tra le più temibili si annoverano l’infezione da HIV e HPV. Quest’ultima è ormai ampiamente diffusa nel mondo: sono 290 milioni le donne che corrono il rischio di ammalarsi di tumore alla cervice uterina, il quarto tra i tumori più comuni e che rappresenta il 6,5% di tutti i tumori diagnosticati nel sesso femminile. Come contrastare questa malattia e come accelerare l’eliminazione del tumore della cervice nei prossimi decenni?

Questo il tema del convegno in programma a Palermo il 3 e il 4 giugno, organizzato dal dott. Giuseppe Scaglione, responsabile dell’ambulatorio di HPV dell’Arnas Civico di Palermo e membro del comitato scientifico dell’evento insieme al dott. Tullio Prestileo, direttore Uosd di Patologie Infettive nelle Popolazioni Vulnerabili presso l’Ospedale Civico di Palermo. Presidenti il dott. Antonio Maiorana, direttore FF Uoc di Ostetricia e ginecologia all’Arnas Civico di Palermo, e il dott. Vito Chiantera, professore dell’Università degli Studi di Palermo e direttore dell’Unità operativa complessa di Ginecologia oncologia dell’Ospedale Civico.

L’evento si terrà a Palermo presso il Casale San Lorenzo e darà l’opportunità ai medici iscritti di ottenere 11 crediti formativi. Per l’occasione verrà allestito un camper esterno grazie al contributo di Arcigay Palermo e verrà offerta la possibilità di sottoporsi gratuitamente al test rapido per lo screening dell’infezione da HIV. Durante la due giorni, l’associazione presenterà inoltre il progetto “Protego”, il primo centro contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere sui territori di Palermo e Trapani.