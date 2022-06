Drammatico incidente stradale in Calabria, muore centauro di 48 anni

8 Giugno 2022 23:36

Un 48enne di Acri è rimasto vittima, nel territorio del comune di Rose, di un incidente stradale

Tragedia nel tardo pomeriggio in Calabria: un 48enne di Acri è rimasto vittima, nel territorio del comune di Rose, in provincia di Cosenza, di un incidente stradale. Secondo le prime informazioni, l’uomo viaggiava a bordo di uno scooter quando, per causa in corso di accertamento, avrebbe impattato con un’auto. Sul posto i soccorsi, sono in corso i rilievi dei carabinieri.

Il sindaco Pino Capalbo ha voluto fare le condoglianze alla famiglia tramite un post sul proprio profilo facebook: “la grave e improvvisa perdita di un nostro giovane concittadino mi ha colpito profondamente. Non me la sento di onorare gli impegni presi per questa sera, pertanto gli incontri previsti a Sant’Angelo e San Giacomo d’Acri sono annullati. Che la comunità tutta sia vicina alla famiglia per questo incommensurabile dolore. Condoglianze”.

Foto di repertorio