28 Giugno 2022 15:11

Incidente sulla SS106 a Locri: scontro tra due auto: forze dell’ordine sul posto

Un brutto incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla SS106 dopo lo svincolo di Locri, in provincia di Reggio Calabria. Lo scontro è stato precisamente all’altezza del Bivio Moschetta. Il violento impatto è stato tra due autovetture che si sono ribaltate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e la Polizia per ripristinare la viabilità. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ne sulla dinamica del sinistro ne su eventuali feriti.