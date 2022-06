Tragico incidente a Palmi, è morto il noto pilota Pasquale Cammareri | LIVE

3 Giugno 2022 13:44

Incidente mortale a nella strada provinciale che collega Barritteri a Seminara a Palmi: morto Pasquale Cammareri

Un drammatico incidente mortale si è verificato questa mattina tra Palmi e Seminara. Nel sinistro è deceduto Pasquale Cammareri, noto pilota che solo qualche giorno fa era stato premiato come migliore esordiente nello Challenge Calabria Slalom 2021. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti che si stringono attorno al dolore di amici e parenti in questo tragico giorno. L’incidente si è verificato esattamente nella strada provinciale che collega Barritteri a Seminara a Palmi. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.