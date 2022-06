Incidente mortale sul lavoro in Calabria: 62enne rimane schiacciato dal trattore

29 Giugno 2022 18:12

Incidenti sul lavoro: si ribalta col trattore, un morto nel Vibonese

Un incidente sul lavoro mortale nel Vibonese si è verificato in queste ore. Un 62enne, A.S., originario di Dasà si è ribaltato con il trattore mentre, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, stava lavorando in una campagna di Sorianello, in un terreno adiacente la strada che da Soriano Calabro conduce al vicino comune di Pizzoni. Inutili i soccorsi delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco giunti sul posto. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Le indagini sono in corso per accertare tutte le possibili cause che hanno portato alla tragedia.