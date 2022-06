Terrificante incidente in Sicilia: muore un 26enne | NOME e DETTAGLI

5 Giugno 2022 15:15

Francesco Loria, 26 anni, è morto in un terribile incidente stradale sulla tangenziale di Catania avvenuto la notte scorsa nel territorio di Misterbianco

Un ergastolo di dolore, un’altra vittima della strada. Francesco Loria, 26 anni, è morto in un terribile incidente stradale sulla tangenziale di Catania avvenuto la notte scorsa nel territorio di Misterbianco. A seguito dello scontro un’altra persona, Davide Salerno di 34 anni, è rimasta ferita trovandosi attualmente ricoverata all’ospedale San Marco. I due viaggiavano a bordo di una moto che è andata a schiantarsi contro un guardrail. A darne notizia ufficiale sui social è Pietro Crisafulli, presidente presidente di Sicilia Risvegli e Vittime della Strada, nonché referente Associazione Unitaria familiari Vittime della Strada ODV, che conosceva la vittima. “Esprimo una profonda preoccupazione per quello che sta accadendo in questo periodo”, dice Crisafulli. Sono profondamente addolorato di quanto accaduto, mi riporta in mente mio figlio Mimmo di 25 anni papà di 2 bambini ucciso a Catania il 6 marzo 2017 ed in cui non abbiamo avuto giustizia. Da oggi i familiari stanno vivendo il mio stesso ergastolo di dolore. In Sicilia in questi giorni si stanno registrando molte morti sull’asfalto. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Il ferito avrebbe avvertito le forze dell’ordine solo dopo che è arrivato all’ospedale di Librino con dei mezzi di fortuna che con lui c’era un’altra persona. Una volta arrivati sul posto hanno trovato Loria a terra ancora vivo. Purtroppo però le condizioni erano disperate e il giovane è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del Garibaldi Centro. Il corpo è stato restituito alla famiglia per le esequie. Sull’incidente ci sono indagini in corso.