Tragico incidente in Apecar, muore dopo schianto con Suv: stava andando in Calabria

17 Giugno 2022 13:13

L’uomo sarebbe dovuto partire in moto, ma ha cambiato decisione nelle ore precedenti alla partenza

Incidente mortale si è verificato ieri mattina, intorno alle 9, sulla tangenziale di Castelfranco Emilia (provincia di Modena). Il conducente di un Apecar, il sign. Gianni Negri, 71 anni, residente a Guastalla (Reggio Emilia), è rimasto vittima di uno schianto contro un Suv, alla cui guida c’era un 44enne residente nel bolognese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’anziano, che procedeva in direzione Bologna, avrebbe invaso improvvisamente l’altra corsia, andando a scontrarsi appunto con il fuoristrada che procedeva in direzione opposta. Gianni Negri è morto praticamente sul colpo, illese le due persone presenti sull’altra vettura.

Una storia tragica perché l’uomo era quasi pronto per partire in vacanza: stava infatti per raggiungere la Calabria, dove vivono alcuni parenti della madre. Secondo alcune testimonianze, il 71enne non avrebbe dovuto nemmeno affrontare il lungo viaggio in Ape. Era infatti intenzionato a viaggiare in moto, sulla sua storica Benelli. Un amico e vicino di casa aveva anche cercato di convincerlo dal mettersi in strada per affrontare un tragitto così lungo, ma l’anziano lo ha rassicurato che sarebbe stato prudente. In quel viaggio verso il mare e la propria terra d’origine, però, Gianni Negri ha trovato di fronte un destino ingiusto.