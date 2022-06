30 Giugno 2022 17:18

Un 15enne è in prognosi riservata in seguito ad un incidente col suo scooter avvenuto a Modica Alta, nel Ragusano

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio odierno a Modica Alta, nel Ragusano. Protagonista, suo malgrado, un giovane 15enne, che ha perso il controllo del suo scooter ed è andato a sbattere contro un muro ad angolo. L’episodio è avvenuto in Via Loreto Gallinara. Immediati i soccorsi del 118 al ragazzo, trasportato all’ospedale Maggiore di Modica e ora in prognosi riservata.