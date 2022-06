Incidente ferroviario a Roma: Frecciarossa si ribalta, nessun ferito

3 Giugno 2022 17:15

Il locomotore di coda del Frecciarossa 9311 partito da Torino alle 8.50 per Napoli si sarebbe ribaltato

Il treno dell’Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. A bordo c’erano circa 230 persone che sono state messe in sicurezza: non ci sarebbero feriti.