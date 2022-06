Paura in Georgia, grave incidente per il bus della Bulgaria: a bordo anche il calciatore del Cosenza Hristov

12 Giugno 2022 11:28

Uno dei due pullman della Nazionale di calcio bulgara, in trasferta in Georgia per la Nations League, ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi. Un calciatore è stato trasportato in ospedale, gli altri per fortuna stanno tutti bene. Tra questi anche il giocatore del Cosenza Hristov

Attimi di paura in Georgia, alla vigilia del match di Nations League di Calcio tra i padroni di casa e la Bulgaria. Uno dei due pullman di quest’ultima, infatti, “ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi: durante il tragitto verso l’hotel della squadra l’autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del veicolo”, si legge in un comunicato della federazione bulgara ripreso dai media locali.

Uno dei calciatori, il centrocampista Todor Nedelev, dopo l’impatto ha avuto la peggio ed è stato trasportato in un ospedale locale, dove è attualmente sottoposto a esami clinici approfonditi. Tutti gli altri membri della squadra e dello staff della nazionale, per fortuna, stanno invece bene. Tra questi, anche il giovane difensore del Cosenza Andrea Hristov. Il calciatore era infatti a bordo di uno dei bus coinvolti nell’incidente, ma “non ha subito conseguenze”, informa lo stesso club silano in una nota. Il Cosenza, si legge ancora, è vicino “al proprio tesserato ed è in costante contatto con lui. Esprimiamo solidarietà alla Nazionale Bulgara e auguriamo una pronta guarigione agli atleti e collaboratori che hanno subito conseguenze fisiche”.