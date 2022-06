L’inchiesta Eyphemos e il voto di Sant’Eufemia d’Aspromonte: affluenza record e 95% di Sì, la voce di chi paga le ingiuste detenzioni

13 Giugno 2022 16:31

Calabria, terra di ingiuste detenzioni: secondo la Corte dei Conti oltre un quarto dei risarcimenti per errori giudiziari e ingiuste detenzioni viene liquidata dalle corti d’appello di Reggio Calabria e Catanzaro

Secondo l’associazione errorigiudiziari.com, gli errori giudiziari in Italia, comprensivi anche di vittime di ingiusta detenzione, dal 1991 al 31 dicembre 2021 sono stati 30231: ovvero, in media, poco più di 975 casi l’anno. “Il tutto per una spesa complessiva dello Stato gigantesca – spiega l’associazione sul proprio sito web -, tra indennizzi e risarcimenti veri e propri: 895.308.275 euro e spiccioli, per una media appena superiore ai 28 milioni e 880 mila euro l’anno”. Una cifra spropositata se si pensa che stiamo parlando di Giustizia, ovvero quel settore che dovrebbe garantire sicurezza, infondere fiducia, fare da deterrente prima di commettere un reato.

Si tratta di numeri gravi, numeri che in alcuni distretti giudiziari, guarda caso, aumentano. Basti pensare alla Calabria, terra di ‘ndrangheta, indubbiamente, ma anche terra di tanta gente per bene che finisce vittima della pesca a strascico tipica di una certa magistratura, la quale, non avendo spesso i mezzi (le capacità?) per individuare i singoli colpevoli, fa incetta di arresti nei territori considerati ‘più caldi’, mettendo così in galera, inevitabilmente, anche tanti innocenti, insieme a chi magari colpevole lo è veramente. Ma non si fa alcuna distinzione, nessun passo indietro, nessun ‘mea culpa’: chi sbaglia in fase di indagine mette in conto errori ed errorini. Come se invece di vite umane, di famiglie distrutte, di carriere interrotte, stessimo parlando di bazzecole, di cose di poco conto.

E a pagare tutto questo, ovviamente, sono i contribuenti. Già, perché la responsabilità personale dei magistrati negli errori da loro commessi è ancora un lontano miraggio nel nostro Paese. Persino gli ideatori dell’ultimo Referendum Giustizia si sono guardati bene dall’introdurlo tra i quesiti: cassato, senza nemmeno ‘passare dal via’.

Ebbene, parlando di questi temi in una Calabria che detiene amaramente il record di risarcimenti per ingiusta detenzione (secondo la Corte dei Conti oltre un quarto dei risarcimenti per errori giudiziari e ingiuste detenzioni viene liquidata dalle corti d’appello di Reggio Calabria e Catanzaro) non si può non citare il caso di Sant’Eufemia d’Aspromonte. A processo ancora in corso, sono già stati appurati diversi scambi di persona nell’inchiesta Eyphemos, che ha portato decine di persone sul banco degli imputati: Tizio che invece era Caio, Caio che invece era Tizio, e ridendo e scherzando (o piangendo e disperandosi) si può tranquillamente dire a gran voce, dopo due anni, che il commissariamento del comune pre aspromontano è stato un madornale errore: i membri del consiglio comunale accusati a vario titolo di associazione mafiosa sono ora tutti liberi, o quasi: non erano loro i soggetti di cui si parlava nelle intercettazioni e a sancirlo è stato il Tribunale della Libertà che ha fatto cadere le misure cautelari, in attesa della fine del processo. Ma intanto queste persone sono state rinchiuse per mesi in carceri con regime di 416-bis. Emblematico, in questo contesto, il caso dell’ex consigliere Domenico Forgione, di cui vi avevamo parlato nei mesi scorsi.

Ebbene, la comunità eufemiese sta pagando lo scotto di errori per i quali nessuno sarà chiamato a dare spiegazioni: in Italia funziona così. Gli errori in fase di indagine sono fisiologici, soprattutto a certe latitudini. E poco importa se ci sono famiglie che piangono congiunti innocenti, gettati in carcere per mesi o anni: è un ‘effetto collaterale’ di un certo giustizialismo.

Il referendum di ieri, che per molti è stato un flop, ha sancito invece una volontà incontrovertibile: c’è una buona parte di italiani che grida giustizia e la pretende. Gli altri stanno semplicemente a guardare, credendo forse di avere a che fare, dall’altra parte della barricata, con dei criminali, e invece si tratta di innocenti accusati ingiustamente. A Sant’Eufemia d’Aspromonte i dati dell’affluenza sono emblematici in tal senso: ha votato il 32% degli aventi diritto, e di questi il 95% ha votato per il Sì. In nessun comune italiano in cui non si votava anche per le comunali si è avuto un risultato simile. Un segnale di sofferenza, di un territorio che langue perché piegato da un lato dalla ‘ndrangheta, come il resto della regione, e dall’altro da una (in)giustizia che non sapendo porre un freno alla criminalità organizzata mette in carcere chiunque capiti a tiro. Perché tanto, su 70, 80, 90 calabresi che metti in galera, una decina di mafiosi li trovi sicuro. E per gli altri, per gli innocenti, pazienza. Quando e se possono dimostrare di essere innocenti saranno scarcerati. Ché le nostre carceri sono così vuote! C’è tanto bisogno di gente che le popoli.