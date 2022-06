Mattinata di fuoco nel reggino: incendio di rifiuti sulla SS18 tra Favazzina e Scilla | FOTO

22 Giugno 2022 14:56

Materiali di ogni genere presenti sul bordo della strada hanno preso fuoco

Emergenza rifiuti non solo nella città di Reggio Calabria, ma anche nel territorio metropolitano. In tarda mattinata, infatti, in un tratto della SS18 (tra Scilla e la frazione di Favazzina) è stata incendiata una mini discarica abusiva di spazzatura presente sul bordo strada a pochi passi da un casolare abbandonato. Tempestivo l’intervento del Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco di Bagnara Calabra, che hanno spento il rogo nel giro di pochi minuti. Le immagini a corredo dell’articolo.