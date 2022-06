Lazzaro, mattinata di fuoco: bruciano le montagne, fiamme a ridosso delle case | FOTO

23 Giugno 2022 11:23

Altro incendio a Reggio Calabria, sempre nella zona sud: fiamme a ridosso delle case a Lazzaro, Vigili del Fuoco sul posto

E’ una mattinata di fuoco, purtroppo, a Reggio Calabria, in tutti i sensi. Non solo le temperature roventi di queste ore, ma anche i diversi incendi che stanno interessando più zone della città negli ultimi giorni. In questo momento, soprattutto la zona Sud. Oltre alle fiamme in contrada Morloquio, anche quelle a Lazzaro.

Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, infatti, le fiamme stanno bruciando le montagne, lambendo le case circostanti. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, pronti a intervenire in una zona che ogni estate, anche più volte nel corso della stagione, è interessata dagli incendi.