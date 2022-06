12 Giugno 2022 22:12

Il rogo si è abbattuto vicino l’area dell’ex Fornace Neri

E’ una serata d’incendi sulle colline della zona sud di Reggio Calabria. Non solo in contrada Morloquio, le fiamme lambiscono le case anche in contrada Trumbacà. Il rogo che si è abbattuto in questa ultima ora sta bruciando nell’area dell’ex Fornace Neri, un locale ormai abbandonato, proprio sopra diverse abitazioni. Nella gallery in alto le immagini dell’incendio.