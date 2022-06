“Inaccettabili aumenti benzina e gasolio, intervengano le Procure”: da Messina parte la denuncia

19 Giugno 2022 10:52

“E’ arrivato il momento in cui anche l’autorità giudiziaria deve accertare l’esistenza di reati e di condotte scorrette”, ritiene l’ex Consigliere di Messina

Il prezzo alla pompa di benzina e gasolio continua a crescere e anche da Messina qualcuno alza la voce. A denunciare la situazione è Santi Daniele Zuccarello, ex Consigliere Comunale, che ricorda come secondo i dati forniti da Codacons la benzina è aumentata, rispetto allo scorso anno, del 25%, così come il gasolio del 33%, questo nonostante i provvedimenti governativi. Codacons ha correttamente inoltrato un esposto all’Antitrust e alle Procure italiane per accertare l’esistenza di eventuali reati commessi ai danni degli italiani.

“Ricordo che la benzina è di fatto un genere di prima necessità, alla pari del gasolio che serve anche nelle campagne (gasolio agricolo) e per le marinerie (settore pesca). Appoggio la decisione di Codacons di interessare le competenti Procure. E’ arrivato il momento in cui anche l’autorità giudiziaria deve accertare l’esistenza di reati e di condotte scorrette”, scrive sui social l’ex Consigliere di Messina.