Il Sindaco Basile in visita di cortesia al Tribunale di Messina

27 Giugno 2022 12:09

Basile ha ripreso le visite di cortesia, incontrando stamani il Presidente sezione II della Corte di Appello di Messina Sebastiano Neri

Il Sindaco Federico Basile ha ripreso le visite di cortesia, incontrando stamani il Presidente sezione II della Corte di Appello di Messina Sebastiano Neri. “Nel corso del saluto istituzionale – ha spiegato il Sindaco – abbiamo discusso di progetti che vedranno il Comune di Messina a fianco del Tribunale. Una collaborazione sinergica con le istituzioni è alla base di una risposta efficiente in termini di legalità e sicurezza. Con il lavoro di squadra si possono raggiungere risultati importanti per il sistema giustizia e l’Amministrazione comunale sarà sempre in prima linea, come ha già fatto in questi anni”.